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16 كانون الثاني 2023 - 08:11
16/01/2023 08:11:51
انتهاء جلسة الاستماع الاولى في الملف الذي يحقق فيه الوفد القضائي الاوربي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية
انتهاء جلسة الاستماع الاولى في الملف الذي يحقق فيه الوفد القضائي الاوربي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية
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