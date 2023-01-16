آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2023 - 12:16
16/01/2023 12:16:51
التحكم المروري: إعادة فتح الطريق على أوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين
التحكم المروري: إعادة فتح الطريق على أوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطريق,إعادة,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً