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مصدر قضائي لفرانس برس: توجيه تهمة الانتماء إلى داعش لمطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر

أخبار لبنان
2024-07-02 | 14:08
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مصدر قضائي لفرانس برس: توجيه تهمة الانتماء إلى داعش لمطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر
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مصدر قضائي لفرانس برس: توجيه تهمة الانتماء إلى داعش لمطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر

أعلن مصدر قضائي في تصريح لوكالة فرانس برس "ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران الماضي، واطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما اقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".
     
ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران، وفق المصدر.
     
وبحسب المصدر "ادعى عقيقي ايضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الاميركية".

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