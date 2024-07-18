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CNN: نانسي بيلوسي قالت لبايدن إن استمراره بالترشح قد يقضي على فرص الديمقراطيين بالفوز بالغالبية في مجلس النواب

أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن بأنّ استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة سي.إن.إن.



وقالت: "قد يدمر الرئيس فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب."