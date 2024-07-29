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عمليات "تخريب" تطال شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا

آخر الأخبار
2024-07-29 | 03:38
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عمليات &quot;تخريب&quot; تطال شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا
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عمليات "تخريب" تطال شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا

 
 
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