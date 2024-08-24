زيلينسكي يوقّع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

وقّع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي قانونًا يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا.



ونُشر القرار على الموقع الالكترونيّ للبرلمان الأوكرانيّ.



وأقر زيلينسكي القانون الذي نددت به روسيا، في اليوم المصادف ذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتيّ وبعد عامين ونصف العام على الغزو الروسيّ لأوكرانيا.