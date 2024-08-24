الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي يستهدف بالقصف المدفعي منطقة حامول وأطراف بلدة عيتا الشعب

آخر الأخبار
2024-08-24 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي يستهدف بالقصف المدفعي منطقة حامول وأطراف بلدة عيتا الشعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي يستهدف بالقصف المدفعي منطقة حامول وأطراف بلدة عيتا الشعب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للاعلام:

الجيش

الاسرائيلي

يستهدف

بالقصف

المدفعي

منطقة

حامول

وأطراف

الشعب

LBCI التالي
الجزيرة: غارات جوية وقصف على شرقي دير البلح وسط قطاع غزة
قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:23

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وغالانت وهليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا

LBCI
آخر الأخبار
13:22

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:23

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وغالانت وهليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا

LBCI
آخر الأخبار
13:22

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
فنّ
2024-08-23

في عيدها الـ39... الـLBCI تستذكر عائلة "فاميليا" وأبطالها: هكذا أصبحوا! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-22

اللائحة الرمادية نجم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-23

حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
رياضة
13:09

أرز زهر الدين يتحدث عن استعداداته لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

LBCI
أخبار دولية
07:51

وفدٌ من حماس إلى القاهرة... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:54

اطلاق أشغال تأهيل وصيانة اوتوستراد شتورا - زحلة - رياق - بعلبك، وصولا إلى القاع

LBCI
أخبار دولية
04:16

زيلينسكي في خطاب ذكرى استقلال أوكرانيا: الحرب عادت الى روسيا

LBCI
أخبار دولية
15:37

روبرت ف. كينيدي جونيور ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:44

مفاجأة من العيار الثقيل... حبيبة ماثيو بيري السابقة تكشف معلومات صادمة عنه: هل عانى من رهاب الحقن؟

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
منوعات
15:00

كيف يرصد البعوض هدفه البشري ويصل إليه؟... دراسة حديثة تكشف لكم الإجابة!

LBCI
فنّ
05:56

معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة

LBCI
فنّ
05:35

نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:05

قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
17:53

قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More