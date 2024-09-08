الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سقوط قذيفتين في مارون الراس
آخر الأخبار
2024-09-08 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سقوط قذيفتين في مارون الراس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
قذيفتين
مارون
الراس
التالي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 100 صاروخ باتجاه شمال إسرائيل
فوز المصور الفلسطيني في وكالة فرانس برس محمود الهمص بالجائزة الذهبية للأخبار في مهرجان "فيزا بور ليماج"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:50
فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية
أخبار دولية
12:50
فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية
0
فنّ
12:39
لحظات رومانسية في فيينا... أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو يستمتعان بإجازتهما (صور)
فنّ
12:39
لحظات رومانسية في فيينا... أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو يستمتعان بإجازتهما (صور)
0
أمن وقضاء
12:38
طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة اسرائيلية على خربة سلم
أمن وقضاء
12:38
طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة اسرائيلية على خربة سلم
0
فنّ
11:56
بأجواء مليئة بالفرح... ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يستقبلان طفلتهما الأولى (صورة)
فنّ
11:56
بأجواء مليئة بالفرح... ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يستقبلان طفلتهما الأولى (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:39
لحظات رومانسية في فيينا... أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو يستمتعان بإجازتهما (صور)
فنّ
12:39
لحظات رومانسية في فيينا... أوزجي غوريل وسيركان تشاي أوغلو يستمتعان بإجازتهما (صور)
0
فنّ
11:56
بأجواء مليئة بالفرح... ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يستقبلان طفلتهما الأولى (صورة)
فنّ
11:56
بأجواء مليئة بالفرح... ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يستقبلان طفلتهما الأولى (صورة)
0
آخر الأخبار
11:48
مسيرة اسرائيلية تستهدف بلدة خربة سلم
آخر الأخبار
11:48
مسيرة اسرائيلية تستهدف بلدة خربة سلم
0
علوم وتكنولوجيا
11:44
علاج ثوري يفتح آفاقًا جديدة في الطب... هذا النوع من الروبوتات قد يعالج نزيف الدماغ!
علوم وتكنولوجيا
11:44
علاج ثوري يفتح آفاقًا جديدة في الطب... هذا النوع من الروبوتات قد يعالج نزيف الدماغ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-08-30
بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)
موضة وجمال
2024-08-30
بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)
0
آخر الأخبار
07:19
صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية على غزة في 7 تشرين الاول إلى 40972 والمصابين إلى 94761
آخر الأخبار
07:19
صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية على غزة في 7 تشرين الاول إلى 40972 والمصابين إلى 94761
0
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
0
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
2024-09-02
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
أخبار لبنان
08:46
قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة
0
أخبار دولية
07:51
بعد الهجوم المسلح قربه... اليكم أهمية معبر اللنبي
أخبار دولية
07:51
بعد الهجوم المسلح قربه... اليكم أهمية معبر اللنبي
0
أخبار دولية
06:37
نتنياهو: هذا يوم صعب
أخبار دولية
06:37
نتنياهو: هذا يوم صعب
0
أخبار لبنان
05:25
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
أخبار لبنان
05:25
الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا
0
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
رياضة
13:41
لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...
2
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
14:03
وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
3
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
أمن وقضاء
05:51
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
4
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
05:00
جويل بحلق وجورجينا رزق تبهران الجمهور بصور تجمعهما… وجمالهما حديث المتابعين! (صور)
5
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
آخر الأخبار
02:40
يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة
6
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
فنّ
05:35
صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)
7
موضة وجمال
03:52
مايا رعيدي تستعد لإقامة حفل زفاف ثانٍ في اليونان… هكذا بدت أجواء الاحتفالات! (صور وفيديو)
موضة وجمال
03:52
مايا رعيدي تستعد لإقامة حفل زفاف ثانٍ في اليونان… هكذا بدت أجواء الاحتفالات! (صور وفيديو)
8
آخر الأخبار
17:32
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة
آخر الأخبار
17:32
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More