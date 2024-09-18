مركز عمليات طوارئ الصحة: حصيلة جديدة 20 شهيداً وأكثر من 450 جريحاً

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: العزاء اليوم هو لكل اللبنانيين فكلّنا متألمون ولكن التعزية الأكبر هي بمؤسسات دولية يُفترض ان تحمي السلام والعدالة لكنها تقف ضعيفة

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