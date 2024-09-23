غارات على محيط صور

موجة جديدة من الغارات الاسرائيلية جنوبا منذ قليل تطال مناطق في أقضية صور والنبطية والزهراني

موجة جديدة من الغارات الاسرائيلية جنوبا منذ قليل تطال مناطق في أقضية صور والنبطية والزهراني

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: إصابة أحد عشر شخصًا في الغارة الإسرائيلية على عيترون