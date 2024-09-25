جهود جدية ومتقدمة يقودها هوكشتاين للتوصل لوقف إطلاق النار

علمت الـLBCI أن الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والتي يقودها المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين جدية ومتقدمة جدا.



وأفادت المعلومات بأنه قد نرى نتائج عملية ابتداء من فجر يوم الخميس.

وعلمت الـLBCI أن هناك تشاورا أميركيا إيرانيا غير مباشر في نيويورك ولكن المواقف متباعدة.