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الأونروا: لم يكن لدينا علم بأن الموظف الموقوف والقيادي بحماس فتح شريف أبو الأمين كان قائدا للحركة في لبنان

أخبار لبنان
2024-09-30 | 11:43
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الأونروا: لم يكن لدينا علم بأن الموظف الموقوف والقيادي بحماس فتح شريف أبو الأمين كان قائدا للحركة في لبنان
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الأونروا: لم يكن لدينا علم بأن الموظف الموقوف والقيادي بحماس فتح شريف أبو الأمين كان قائدا للحركة في لبنان

 نفى مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين معرفته بأن الموظف الموقوف فتح شريف أبو الأمين كان قائدا لحماس في لبنان ودعا الدول إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية على الوكالة.
 
وقالت الحركة اليوم الاثنين إن قائد حماس في لبنان أبو الأمين قُتل مع أفراد عائلته في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان. وقال فيليب لازاريني للصحفيين في جنيف إنه تم تعليق عمله في الأونروا في آذار بعد مزاعم تتعلق بآرائه السياسية. وقال "لم أسمع كلمة قائد من قبل. ما هو واضح اليوم لم يكن واضحا بالأمس". 

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