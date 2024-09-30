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البنتاغون يقول إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربة التي شنتها في اليمن الأحد لكنها لم تنسق معها
آخر الأخبار
2024-09-30 | 11:34
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البنتاغون يقول إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربة التي شنتها في اليمن الأحد لكنها لم تنسق معها
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