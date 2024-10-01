المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر فالدفاع ضد الهجمات المرتقبة لن يكون 100 %

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