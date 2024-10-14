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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ عشرين 30: استهلاك مادة البنزين انخفض بكميات كبيرة وبنسبة توازي نحو الـ50%
آخر الأخبار
2024-10-14 | 15:46
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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ عشرين 30: استهلاك مادة البنزين انخفض بكميات كبيرة وبنسبة توازي نحو الـ50%
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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