غارة تستهدف علما الشعب وقصف مدفعيّ على الناقورة على منطقة وادي حامول

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إصابة 13 شخصًا بجروح إثر الصواريخ التي أطلقت من لبنان منذ الصباح

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إصابة 13 شخصًا بجروح إثر الصواريخ التي أطلقت من لبنان منذ الصباح

إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلًا أمنيًا خطيرًا جدًا