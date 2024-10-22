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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة وأدوا طقوسا تلمودية

آخر الأخبار
2024-10-22 | 03:34
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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة وأدوا طقوسا تلمودية
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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة وأدوا طقوسا تلمودية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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