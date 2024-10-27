وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت

وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة شحن خاصة من باكستان تحمل 17 طنًا من المساعدات الإنسانية مقدمة من حكومة باكستان وشعبها إلى الشعب اللبنانيّ الشقيق، وفق بيان سفارة باكستان.



وتأتي هذه الجهود الإغاثية استجابة لتوجيهات رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، مؤكدًا التزام باكستان بدعم لبنان في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وتضم شحنة المساعدات الخيام والحليب المجفف والأطعمة المعلبة والحزم العائلية التي تتضمن أدوات منزلية وملابس مقدمة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان (NDMA)، بالتنسيق مع مؤسسة الخدمات الباكستانية.



واستلم المساعدات في المطار سعادة السفير سلمان أطهر، سفير باكستان في لبنان، إضافة إلى موظفي السفارة بحضور النائب فادي علامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اللبنانيّ والنائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة النيابية واللواء محمد خير، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة والسيد ضياء يوسف، مستشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.





وقال السفير أطهر إنّ حكومة باكستان وشعبها سيواصلون الوقوف إلى جانب إخوانه اللبنانيين خلال هذه الأوقات الصعبة.



وأكد السفير دعم باكستان الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وحق الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن.



وحتى اليوم وصلت طائرتان مساعدات تحمل 117 طنًا من باكستان إلى لبنان. وقال السفير أطهر إنّ حكومة باكستان وشعبها سيواصلون الوقوف إلى جانب إخوانه اللبنانيين خلال هذه الأوقات الصعبة.وأكد السفير دعم باكستان الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وحق الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن.وحتى اليوم وصلت طائرتان مساعدات تحمل 117 طنًا من باكستان إلى لبنان.



