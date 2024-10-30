مسؤول أميركي لرويترز: مسؤولون من واشنطن سيزورون مصر وإسرائيل لبحث مجموعة من القضايا منها إطلاق سراح الرهائن والتهدئة في المنطقة

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الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: اشكر قيادة حزب الله أنهم اختاروني لهذا الحمل الثقيل ولكن هذا دليل ثقة واطلب العون من الله أن اكون خادما لهذه المسيرة وأن اتحمل هذا الحمل الثقيل