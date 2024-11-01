ثلاثة شهداء وسبعة مفقودين حتى الآن في الغارة على حربتا

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الدفاع المدنيّ وكشافة الرسالة الاسلامية- وبلدية صور فتحوا طريق الكورنيش البحريّ عند الشاطئ الجنوبيّ الذي كان قد تعرّض لغارة وأدّت إلى قطع الطريق