زهران للـLBCI: الحرب معقدة ومرتبطة بأسباب عدة منها العوامل التي يحملها نتانياهو من الانتخابات الاميركية والرأي العام الاسرائيلي الداعم له والميدان بحيث المؤسسة العسكرية لم تطلق الصرخة بعد والعامل الاخير هو ايران

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