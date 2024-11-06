ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة

حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس

حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس

أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية جورجيا الحاسمة بنسبة 52.2% مقابل 47.2% بعد فرز 81% من الأصوات