مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير: ما يقرب من 70% من شهداء حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال

طريق المصنع لا يزال مقطوعا... وعبور المئات نحو سوريا أغلبهم من اللبنانيين

طريق المصنع لا يزال مقطوعا... وعبور المئات نحو سوريا أغلبهم من اللبنانيين

إن.تي.في نقلا عن أردوغان: وقف ترامب للدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة