الحوثيون: أسقطنا مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9 ريبر

أعلن المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع أنّ الحوثيين استهدفوا قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ من طراز (فلسطين 2).



كما أسقطوا في وقت مبكر من صباح الجمعة طائرة أميركية من طراز إم.كيو-9 ريبر في أجواء محافظة الجوف اليمنية.