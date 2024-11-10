وزير الصحة للـLBCI: هناك تقريبا ما يعادل الـ230 الى 240 ألف نازح في مراكز الإيواء ومن بين هؤلاء يوجد تقريبا حوالى 45 ألف شخص بحاجة الى أدوية أمراض مزمنة كون 20% من سكان لبنان اصلاً تعاني من أمراض مزمنة

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