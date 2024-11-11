غارة إسرائيلية على منطقة العباسية عند مدخل صور

وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق

وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق

هكتور حجار من جديدة مرجعيون لمواكبة العيادة النقالة: سنتعاون مع كل الاجهزة الامنية للوصول الى كل القرى في المنطقة ولا أحد في السيارة الا الفريق الطبي والسائق