حسن خليل: يجب الإنتهاء من مسألة مسح النازحين هم خارج مركز الإيواء الذين يشكلون 80%

النائب علي حسن خليل: مرسوم لتأمين كلفة التدفئة صدر واطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا روتين يجب تأخيرة اصدار مرسوم سلفتها

النائب علي حسن خليل: مرسوم لتأمين كلفة التدفئة صدر واطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا روتين يجب تأخيرة اصدار مرسوم سلفتها

ياسين من مجلس النواب: نخطط الآن لكيفية العمل خلال الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدًا والمساعدات لا تزال تغطي فقط الناس في مراكز الإيواء الذين يشكلون 20% من النازحين