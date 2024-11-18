وزير الصحة يعلن اطلاق خدمة تغطية الخدمات الصحية الطارئة في طوارئ المستشفيات: وزارة الصحة كانت ولا تزال تغطي الخدمات الطارئة اذا احتاج المريض دخول المستشفى ولكن هناك مرضى يأتون الى الطوارئ للقيام بفحوص أو تشخيص أو علاج وبعدها يعودون الى المنزل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك