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غارة من مسيرة استهدفت بلدة النبطية الفوقا

آخر الأخبار
2024-11-22 | 07:26
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غارة من مسيرة استهدفت بلدة النبطية الفوقا
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غارة من مسيرة استهدفت بلدة النبطية الفوقا

 
 
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