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الوكالة الوطنية: 20 قذيفة على بنت جبيل

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2024-11-23 | 05:32
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الوكالة الوطنية: 20 قذيفة على بنت جبيل
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الوكالة الوطنية: 20 قذيفة على بنت جبيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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