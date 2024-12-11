وزيرة الخارجية الألمانية: سنزيد وجودنا في سوريا وسيمثلنا وزير الدولة توبياس ليندنر

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح

باسيل بعد لقائه بري: الأمور جيدة والعمل جديّ وان شاءلله في جلسة ٩ كانون الثاني يكون لدينا رئيس للجمهورية