النائب سيمون ابي رميا لـ"جدل": يجب القيام بالمستحيل كي يكون لنا رئيس جمهورية في 9 كانون الثاني ويجب أن يكون لدينا الوعي كنواب بأن الرئيس يجب أن يكون جامعا وأننا لا نريد رئيسا يعيّشنا بعزلة دائمة مع المجتمع العربي ولا نريد رئيسا يكون معاديا للشرعية ال

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