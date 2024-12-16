السفير والمبعوث الأميركي السابق فريديريك هوف لـ عشرين 30: ما حصل منذ أسبوع كان صادمًا جدًا ولم يكن شيئًا كنت أتوقعه فسقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة

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