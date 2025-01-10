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السفير السعودي وليد البخاري يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

أخبار لبنان
2025-01-10 | 04:41
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السفير السعودي وليد البخاري يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
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السفير السعودي وليد البخاري يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان السفير بخاري عبر خلال اللقاء عن ارتياح المملكة العربية السعودية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي تحقق بوحدة اللبنانيين التي تبعث الأمل في نفوسهم، واعتبره خطوة مهمة نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان وإعماره واستتباب الأمن والاستقرار والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي، وابدى السفير بخاري تقديره وإعجابه بخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي كان على قدر المسئولية الوطنية.  

وشكر مفتي الجمهورية المملكة العربية السعودية والدول العربية والصديقة والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي  وكل النواب والقيادات اللبنانية على الجهود والمساعي التي بذلوها من أجل تحقيق الإنجاز الرئاسي، والتمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف، والثوابت العربية المتعلقة بانتماء لبنان العربي.

واكد ان لبنان دخل في مرحلة انفراجات سياسية كبيرة بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية وستستكمل بإذن الله بتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وعودة الحياة المستقرة الى لبنان الذي هو  بحاجة إلى الكلمة الطيبة والخطاب الهادئ المتوازن والعمل معا من اجل مصلحة الوطن.

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