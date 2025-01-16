السفير السعودي السابق علي العسيري لـ جدل: هذه فرصة إذا خسرها لبنان لا أعرف كيف ستعود والمملكة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد بل مع دولة

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