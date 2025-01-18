زيلنكسي: كل من يساعد روسيا في هذه الحرب يجب أن يتعرض لضغوط مماثلة للضربات التي نتعرض لها

التالي

قنا: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش في اتصال مع وزير خارجية بريطانيا ضمان التطبيق الكامل لاتفاق غزة وأعرب خلال الاتصال عن أمل قطر في التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق