مسؤول أميركيّ: من المتوقع أن يوقع ترامب اليوم على مذكرة رئاسية (وليس أمرًا تنفيذيًا) لإعادة تطبيق "أقصى الضغوط" على إيران

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