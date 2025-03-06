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o
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الحكومة البريطانية: قررنا رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد
آخر الأخبار
2025-03-06 | 10:53
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الحكومة البريطانية: قررنا رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد
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