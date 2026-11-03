وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: طهران تسعى للحصول على اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز وإيجاد بديل للمظلة الأمنية الأميركية

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة وهمية على علو متوسط إلى منخفض فوق الحدود الشمالية لعكار والهرمل

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة وهمية على علو متوسط إلى منخفض فوق الحدود الشمالية لعكار والهرمل

وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: المبادئ تشمل رفعا كاملا للعقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وتشمل تعويضات عن أضرار الحرب وضمانات ضد "أي عدوان مستقبلي" وترتيبات أمنية تقودها دول المنطقة