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o
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الوكالة الوطنية: تفجير كبير عند مدخل زوطر الشرقية ما ادى الى اشتعال النيران
آخر الأخبار
2026-11-21 | 16:29
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الوكالة الوطنية: تفجير كبير عند مدخل زوطر الشرقية ما ادى الى اشتعال النيران
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