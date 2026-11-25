الشيخ قاسم: اميركا تضغط على القوى اللبنانية من أجل المصالح الاسرائيلية وهذه المقاومة هي مقاومة شرعية وطنية واخلاقية

الشيخ قاسم: اميركا تضغط على القوى اللبنانية من أجل المصالح الاسرائيلية وهذه المقاومة هي مقاومة شرعية وطنية واخلاقية

الشيخ قاسم: في خطاب الاستقلال الرئيس ساوى بين العدوان الإسرائيليّ وبين المقاومة فالا يفترض أن يكون الرئيس إلى جانب شعبه حتى إن ارتكب أخطاءً