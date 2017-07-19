سلسلة لمين؟

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تعيش شرائح المجتمع اللبناني على وقع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولكن القول الواقعي الذي ينطبق على ما يعيشه المواطنون حالياً هو راحت السكرة واجت الفكرة.الموظفون المستفيدون من السلسلة بدأوا يتسائلون كيف سينظمون حياتهم في ظل دوام أصبح حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، فوصولهم إلى منازلهم أصبح سيتأخر أكثر، ومن كان منهم يعمل في عمل آخر بعد الظهر قد يخسره، ومن كان يذهب إلى المدرسة ليجلب أبنائه منها أصبح مجبراً أن يُفتش عن بديل وهذا البديل سيكون مكلفاً من الناحية المادية، هذا بالإضافة إلى أن الأقساط المدرسية ستزيد بمعدل يصل إلى نحو مليون ومئتي ألف ليرة كحد أدنى، ما يعني أن ما أُعطي باليمين قد أُخذ باليسار.إن أكثر المستفيدين من السلسلة هم المعلمون والمتقاعدون، فالمعلمون سيبقى دوامهم كما هو، وسيبقى أولادهم يتعلمون مجاناً إذا كانوا في المدارس التي يعلمون فيها، أما المتقاعدون فقد زاد معاشاتهم ومنهم من يعمل ومنهم من يتكل على الراتب الذي يتقاضاه وبالحد الأدنى فقد تحسن مستوى معيشته.ماذا قال مواطنون عن هذه السلسلة في هذه التسجيلات...