ما هو غذاء ملوك الفراعنة؟

البُرقُوق أو الشاهلوج أو القراصيا والبروميا

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LBCI News Lebanon

البُرقُوق أو الشاهلوج أو القراصيا والبروميا ، كلّها مفردات لفاكهة يتميز بها لبنان وتبدأ مواسمها من منتصف أيار حتى منتصف أيلول وهي الخوخ وأنواعها تصل الى أحد عشر صنفا ً معروفا ً ستة تتميز باللون الأحمر وخمسة باللون الأصفر.



يتميز الخوخ بمظهره الجميل وطعمه الرائع إذ كان غذاء ملوك الفراعنة، وكانوا يطلقون عليه "رمز الخلود" نظراً لفوائده العديدة والمميزة، وموطنه الأصلى الصين وجنوب آسيا، واسمه اللاتينى هو "برونوس بيرسيكا".

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