بالفيديو- بالتوازي مع معركة عرسال... هذه رسالة اهالي العسكريين المخطوفين

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يتابع أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش تطورات الميدان في جرود عرسال. ينتظرون نهاية المعركة ضد جبهة النصرة ويسألون عن تداعياتها على أبنائهم المخطوفين لدى داعش.كما يسأل أهالي العسكريين: هل تنحصر المعركة في تطهير الجرود من النصرة؟ ماذا عن المعركة ضد داعش؟ وأين قضية أبنائهم التسعة في حسابات العسكر؟حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد لا يغادر خيمته في رياض الصلح، يترقب ويصلي ويرجو أن تقترب نهاية العذاب وأن تكون سعيدة.وفي الفيديو التالي، يوجه رسالة من خلال الـ LBCI...