مهرجان البيرة...ملغى

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لا مهرجان للبيرة في كوريا الشمالية هذا العام، في الوقت الذي كان يستعد فيه سياح ولا سيما من الصين للتوجه إلى كوريا الشمالية للمشاركة في مهرجان البيرة الذي يقام في بيونغ يانغ على متن سفن تعبر نهر تي دونغ من 26 تموز وحتى نهاية آب.وقالت وكالة كوريو للسفر في الصين أنها تبلغت إلغاء المهرجان من دون معرفة الأسباب،إلا أن محللين أشاروا إلى أن سبب الإلغاء قد يكون خوف السلطات في كوريا الشمالية من الإختلاط المتوقع بين السياح ومئات المواطنين الكوريين الشماليين الذين يشاركون في هذا المهرجان كل ليلة.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية كانت أعلنت أنها ستقدم في هذا المهرجان نوعاً جديداً من البيرة،كما كان هذا المهرجان سيشكل مورداً ولو محدود لكوريا الشمالية من العملات الصعبة ولاسيما في ظل العقوبات المفروضة عليها علماً أن السلطات الأميركية كانت قد جددت منذ أيام حظر سفر مواطنيها إلى بيونغ يانغ.