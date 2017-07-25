إقتراح نيابي يشرّع تعدد الزوجات

في إقتراح اثار الكثير من الإستغراب، تقدمت النائب في البرلمان العراقي جميلة العبيدي التي تمثّل محافظة نينوى بإقتراح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، بما يسمح للزوج بالزواج الثاني والثالث والرابع، مشترطة أن تكون الزوجة الثانية قد تجاوز عمرها الثلاثين عاماً.

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وباشرت بجمع تواقيع زملائها النواب على المقترح لتتقدم به إلى هيئة الرئاسة.

ولقي الطرح اقبالاً من عدد من النواب للتوقيع عليه، وسط معارضة من النواب السيدات عليه.

وكانت العبيدي قد دعت قبل أربعة اشهر الى تشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية.

وشهد العراق في السنوات الأخيرة، ارتفاعاً في ظاهرة تعدد الزوجات نتيجة الحروب المتتالية التي أسفرت عن تفكك عدد كبير من الأسر وترمّل نسبة كبيرة من النساء وتيتّم الأطفال.