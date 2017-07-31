معدة التهريب

تعتبر تركيا من الدول التي تنشط فيها تجارة المخدرات وتبذل أجهزة الأمن التركية عند كل البوابات الحدودية جهوداً جبارة من أجل منع تهريب المخدرات التي أصبحت وسائل تهريبها مبتكرة جداً، باعتبار أن نجاح أي عملية تهريب سيدر على القائمين بها والتجار والمروجين عائدات مالية كبيرة حسب نوعية المخدرات وجودتها.

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وفي هذا الإطار، تمكن أمن مطار أتاتورك في اسطنبول من ضبط شخص آت من إحدى الدول العربية وفي معدته 102كبسولة من المخدرات حاول تهريبها إلى جانب مجموعة أخرى في حقيبته.

ولم تذكر شبكة TRT بالعربية البلد الذي أتى منه هذا الشخص كما أنها لم تذكر جنسيته ربما لظروف لها علاقة بالتحقيق.