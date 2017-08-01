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01 آب 2017 - 07:20
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بالفيديو- البَرَدْ على جنوب السعودية في عزّ الصيف

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بالفيديو- البَرَدْ على جنوب السعودية في عزّ الصيف

ليس غريبا سقوط الأمطار خلال فصل الصيف في بعض المناطق في الشرق الأوسط إنما بنسب قليلة، لكن أن يتساقط البَرَدْ فذلك يُعتبر من الحالات النادرة، صحيح أننا شهدنا السبت الماضي تساقطا قويا للبرَدْ في إسطنبول إلا أنّ البرَد تساقط الثلثاء على بعض مناطق جنوب السعودية ولا سيما في محيط مدينة الطائف حيث غمر الأرض وتسبب بسيول جارفة، وهذه الظاهرة تأتي جراء عاصفة رعدية محلية بسبب تقلبات الحرارة.

 
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