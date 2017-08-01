عرسال عرش الله

عرسال في اللغة الآرامية تعني عرش الله، او عرس هذه البلدة بلدة العطاء والزراعة والصناعة، أرض عرسال تنتج أشهر انواع الكرز في العالم العربي وأفضل أنواع المشمش وهي أيضا مشهورة بالصناعة لانها البلدة الأكبر في لبنان لإنتاج الحجر الأبيض الذي بنى معظم بيوت بعلبك الهرمل والبقاع وكذلك بيوت العديد من البلدات اللبنانية.

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عرسال كانت على علاقة وطيدة مع محيطها من خلال منتوجاتها الزراعية والصناعية، ولَم يعرف أهلها الا العطاء والضيافة لكل من يزورها.