حان موسم تلف الحشيشة

تعرض وزارة الداخلية والبلديات تلف الاراضي المزروعة بنبتة الحشيش ضمن محافظتي البقاع والشمال.ويأتي ذلك في جلسة مجلس الوزراء هذا الاربعاء في السرايا الحكومية.
مجلس الوزراء يبحث في جدول اعمال عادي جداً من ٣٤ بنداً مؤلف من شؤون مالية ونقل اعتمادات، وسفر وهبات،وشؤون وظيفية، ومن ضمنها تسمية محافظ ونائب محافظ لدى البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
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